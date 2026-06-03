Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı

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Beşiktaş, Hollanda Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen smaçör Jolien Knollema'yı transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı.

Jolien Knollema’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

JOLIEN KNOLLEMA KİMDİR?

5 Ocak 2003 tarihinde Hollanda’da dünyaya gelen Jolien Knollema, 188 cm boyunda olup smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybol kariyerine Sudosa-Desto takımında başlayan Knollema; ardından Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formaları giymiştir.



Kulüp Başarıları:

2024/25 Almanya Bundesliga – Üçüncülük

2024/25 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk

2023/24 Almanya Bundesliga – Şampiyonluk

2023/24 Almanya Kupası – Şampiyonluk

2023/24 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk

2019/20 Dutch Eredivisie – İkincilik

Milli Takım Başarıları:



2024 USA Volleyball Cup – İkincilik

2023 Avrupa Şampiyonası – Üçüncülük

Bireysel Başarıları:

2025/26 İtalya Serie A1 – En İyi Manşet Alan Oyuncu

2021 Dünya Şampiyonası U21 – En İyi Smaçör