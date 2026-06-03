Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı
Beşiktaş, Hollandalı smaçör Jolien Knollema'yı transfer ettiğini duyurdu.
Beşiktaş, Hollanda Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen smaçör Jolien Knollema'yı transfer ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı.
Jolien Knollema’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
JOLIEN KNOLLEMA KİMDİR?
5 Ocak 2003 tarihinde Hollanda’da dünyaya gelen Jolien Knollema, 188 cm boyunda olup smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybol kariyerine Sudosa-Desto takımında başlayan Knollema; ardından Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formaları giymiştir.
Kulüp Başarıları:
2024/25 Almanya Bundesliga – Üçüncülük
2024/25 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Bundesliga – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Kupası – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk
2019/20 Dutch Eredivisie – İkincilik
Milli Takım Başarıları:
2024 USA Volleyball Cup – İkincilik
2023 Avrupa Şampiyonası – Üçüncülük
Bireysel Başarıları:
2025/26 İtalya Serie A1 – En İyi Manşet Alan Oyuncu
2021 Dünya Şampiyonası U21 – En İyi Smaçör