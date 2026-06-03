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Halk TV Spor Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, Hollandalı smaçör Jolien Knollema'yı transfer ettiğini duyurdu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, Hollanda Kadın Voleybol Milli Takımı'nda da forma giyen smaçör Jolien Knollema'yı transfer ettiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Hollandalı smaçör Jolien Knollema ile sözleşme imzaladı.
Jolien Knollema’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."

JOLIEN KNOLLEMA KİMDİR?

5 Ocak 2003 tarihinde Hollanda’da dünyaya gelen Jolien Knollema, 188 cm boyunda olup smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybol kariyerine Sudosa-Desto takımında başlayan Knollema; ardından Eurosped, Il Bisonte Firenze ve Allianz MTV Stuttgart formaları giymiştir.

Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı - Resim : 2
Kulüp Başarıları:
2024/25 Almanya Bundesliga – Üçüncülük
2024/25 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Bundesliga – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Kupası – Şampiyonluk
2023/24 Almanya Süper Kupası – Şampiyonluk
2019/20 Dutch Eredivisie – İkincilik
Milli Takım Başarıları:

Beşiktaş'a altın portakal: Transfer resmen açıklandı - Resim : 3
2024 USA Volleyball Cup – İkincilik
2023 Avrupa Şampiyonası – Üçüncülük
Bireysel Başarıları:
2025/26 İtalya Serie A1 – En İyi Manşet Alan Oyuncu
2021 Dünya Şampiyonası U21 – En İyi Smaçör

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Transfer Voleybol
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