Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı: Sözleşmeyi imzaladı formayı giydi

Beşiktaş Kulübü, yeni transferlerine bir yenisini daha ekledi.

Siyah beyazlı kulüp, David DeJulius'u transfer ettiğini resmen açıkladı ve sözleşmenin imzalandığını belirtti. ABD'li basketbolcunun transferi internet sitesinden duyurdu.

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERİNİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



David DeJulius Beşiktaş’ta

Beşiktaş Basketbol Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD’li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı.

Michigan'da başlayan NCAA kariyerini Cincinnati formasıyla tamamlayan DeJulius, profesyonel kariyerine 2023 yılında Yunanistan'da Lavrio formasıyla start verdi. Geride kalan üç sezonda Aris, Maccabi gibi kulüplerde forma giyen 1999 doğumlu oyun kurucu, geçen yıl İspanya Ligi'nde Murcia formasıyla 17.7 sayı ortalaması ile sayı krallığında ikinci sırada yer alırken, sezonun en iyi beşine seçilme başarısı gösterdi.

183 cm boyundaki DeJulius'a Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.