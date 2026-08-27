Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüp Hollandalı futbolcu Ernest Poku ile sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Ernest Poku’nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

ERNEST POKU KİMDİR?

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku kimdir?

Ernest Poku, 28 Ocak 2004'te Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi.

Gana asıllı Hollandalı genç kanat oyuncusu, futbol yaşantısına SV Robinhood, FC Amsterdam ve AZ Alkmaar altyapılarında forma giyerek başladı.

Hücumun her alanında görev yapabilen Poku, 2021-2022 sezonu öncesindeki hazırlık döneminde AZ Alkmaar'ın A takımıyla antrenmanlara katıldı. Genç oyuncu, 14 Ağustos 2021'de sezonun açılış maçında RKC Waalwijk karşısında oyuna sonradan girerek ilk kez A takım formasını giydi.

Hollanda ekibinin formasını alt yaş gruplarıyla beraber aynı zamanda A takımda da giyen Ernest Poku, 4 sezonda 79 resmi karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç oyuncu, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ve play-off turu olmak üzere AZ Alkmaar formasıyla Galatasaray'a karşı üç maçta görev yaptı.

Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Poku, geçen sezon başında Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'e transfer oldu. İlk sezonunda 45 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 5 gol kaydetmeyi başardı.

Ernest Poku, Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'a kiralık olarak transfer oldu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.