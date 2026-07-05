Beşiktaş yeni transferi resmen açıkladı: Milli futbolcu İstanbul'a geliyor

Beşiktaş transferlere devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı takıma katan siyah beyazlılar, 3’üncü transferini orta sahaya yapacak.

Milli futbolcu Salih Özcan ile 3 yıllık kontrat için anlaşan Beşiktaş yönetimi, bu hafta içinde transferi resmiyete kavuşturmayı hedefliyor. Sağlık kontrolleri için davet edilen Salih Özcan, birkaç gün içinde İstanbul’a gelecek.

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998'de Almanya'nın Köln kentinde dünyaya gelen, Malatya kökenli bir Türk ailenin çocuğu olan profesyonel futbolcudur. Defansif orta saha (ön libero) pozisyonunda oynuyor.

KARİYER ÖZETİ:

Futbola Köln'ün amatör kulübü West Köln'de başladı, 2007'de 1. FC Köln altyapısına katıldı.

A takım kariyerine Eylül 2016'da Schalke 04 karşısında Bundesliga maçıyla başladı.

2019-2020 sezonunda Holstein Kiel'e kiralık gitti, burada 28 maçta 5 gol attı.

23 Mayıs 2022'de Borussia Dortmund'a transfer olacağı açıklandı ve 2026'ya kadar sözleşme imzaladı; transfer bedeli yaklaşık 5 milyon avro olarak tahmin edildi.

28 Ağustos 2024'te VfL Wolfsburg'a kiralandı, ancak Ocak 2025'te Felix Nmecha'nın uzun süreli sakatlığı nedeniyle Dortmund'a geri çağrıldı.

Borussia Dortmund forması giyiyordu, Beşiktaş'a transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ:

Almanya doğumlu olması nedeniyle hem Almanya hem Türkiye milli takımları için oynama hakkına sahipti; Almanya'nın alt yaş kategorilerinde (U-21 dahil) forma giydi.

25 Mart 2022'de dönemin teknik direktörü Stefan Kuntz tarafından Türkiye A Milli Takımı'na davet edildi ve 29 Mart 2022'de İtalya'ya karşı 3-2 kaybedilen hazırlık maçında ilk milli maçına çıktı.

7 Haziran 2024'te Vincenzo Montella tarafından EURO 2024 kadrosuna dahil edildi.

18 Kasım 2025'te 2026 Dünya Kupası eleme maçında İspanya'ya karşı ilk milli golünü attı.

2 Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadroda yer aldı.

Şu anda 28 yaşında ve piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon avro olarak gösteriliyor.