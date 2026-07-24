Beşiktaş yeni savunmacısını buldu: Transfer resmen açıklandı

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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı. Rafaela Sudre Dos Santos'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sudre, son olarak Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET'te forma giydi.

RAFAELA SUDRE DOS SANTOS KİMDİR?

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni transferlerinden Rafaela Sudre Dos Santos, kariyeri boyunca Brezilya ve Avrupa'da forma giyerek önemli deneyimler kazandı. Savunma hattında görev yapan Brezilyalı futbolcu, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Futbola ülkesi Brezilya'da başlayan Rafaela Sudre Dos Santos, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin de radarına girdi. Kariyerinde farklı liglerde mücadele eden tecrübeli oyuncu, edindiği uluslararası deneyimi şimdi Beşiktaş formasıyla sahaya taşımaya hazırlanıyor.

Savunmadaki istikrarlı performansıyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, geriden oyun kurabilme özelliği ve lider karakteriyle takımlarının önemli isimleri arasında yer aldı. Beşiktaş yönetimi de yeni sezon öncesinde savunma hattını güçlendirmek adına Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna dahil etti.