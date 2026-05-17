Beşiktaş yeni hocasını açıkladı: Fenerbahçe'de çalışmıştı

Beşiktaş Kulübü'nde kadın basketbol takımının başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildi.

Yapılan açıklamada, "Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildi. Erman Okerman’a hoş geldin diyor, görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

ERMAN OKERMAN KİMDİR?

Siyah beyazlı kulüp, Erman Okerman'ı şöyle tanıttı:

6 Kasım 1982 İzmir doğumlu olan Erman Okerman, basketbol kariyerine altyapı seviyelerinde başladı ve genç yaşlardan itibaren Türk basketbolunun önemli organizasyonlarında görev aldı. Oyunculuk döneminin ardından antrenörlük ve teknik ekip yapılanmalarında yer alan Okerman, özellikle kadın basketbolunda kazandığı tecrübeyle dikkat çekti.

Farklı kulüplerde yardımcı antrenörlük, teknik ekip sorumluluğu ve organizasyonel görevlerde bulunan Erman Okerman; oyuncu gelişimi, takım yapılanması ve modern basketbol sistemleri üzerine çalışmalarıyla öne çıktı. Kariyeri boyunca Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde çeşitli kulüplerde görev alan Okerman, altyapıdan A takıma uzanan yapılanmalarda önemli sorumluluklar üstlendi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı yardımcı antrenör kadrosunda görev aldı ve Türkiye’nin Avrupa ile dünya arenasındaki önemli başarı süreçlerinde teknik ekipte yer aldı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda yardımcı antrenör ve başantrenör olarak görev yaptı. Fenerbahçe ile EuroLeague Women Final Four organizasyonunda yer aldı ve Avrupa 4.’lüğü yaşadı. Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı’nı Süper Lig’de üst sıralara taşıdı; play-off yarı finali oynama başarısı elde etti. Nesibe Aydın ile EuroCup Women’da son 16 turuna yükseldi. Bölgesel Lig’den başlayan Nesibe Aydın projesinin kısa sürede Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükselmesinde önemli rol oynadı.

Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi önemli kulüplerde görev aldı.