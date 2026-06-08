Beşiktaş, forma sponsorluğunda köklü bir değişikliğe giderek Nike ile uzun süreli bir iş birliği anlaşması imzaladı. 2026-27 sezonundan itibaren yürürlüğe girecek anlaşma kapsamında Nike, erkek, kadın ve akademi futbol takımlarının forma tedarikini geniş bir ortak markalı ürün portföyüyle destekleyecek.

Bu anlaşma, Türk futbol tarihinde bir kulübün Nike ile kurduğu en kapsamlı iş birliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

ADALI'DAN HEYECAN DOLU MESAJ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, anlaşmayı tarihi bir adım olarak nitelendirdi. "Türkiye'nin öncü spor kulübü Beşiktaş, 123 yıllık tarihinde sahada hep fark yarattı" diyen Adalı, bu farkın iş birliği yapılan markaların spora kattığı değerlerle de şekillendiğini vurguladı. Formadaki asalet, sporcuların mücadelesi ve taraftarların hissedeceği gururu Nike iş birliğiyle taçlandıracaklarını belirten Adalı, yeni başarı hikayelerini yaşatmak için sabırsızlandığını dile getirdi.

NIKE'DAN GÖNDERME

Nike EMEA Futbol Federasyonları ve Ligler Genel Müdürü Steve Cecchini de iş birliğine ilişkin güçlü bir mesaj verdi. "Beşiktaş yalnızca bir futbol kulübü değil; İstanbul'un enerjisini, tutkusunu ve spor kültürünü yansıtan güçlü bir simge" diyen Cecchini, Nike'ın sporcu odaklı inovasyon anlayışını bir asrı aşkın tarihi ve dünyanın en bağlı taraftar topluluklarından biriyle buluşturmanın yarattığı heyecanı dile getirdi.

SAHA İÇİ VE DIŞINDA İŞ BİRLİĞİ

Anlaşma yalnızca forma tedarikiyle sınırlı değil. Nike'ın performans odaklı inovasyonları Beşiktaş'ın sporcularını saha içinde desteklerken ortak markalı ürün portföyü ve kültür-spor kesişimindeki projeler de iş birliğinin kapsamında yer alıyor.