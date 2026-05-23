Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş ve Başakşehir oynamadan kazandı

Beşiktaş ve Başakşehir oynamadan kazandı

Trabzonspor'un Türkiye Kupası'nı kazanması Beşiktaş ve Başakşehir'i sevindirdi. Trabzonspor'un şampiyonluğu sayesinde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Başakşehir ise Konferans Ligi'ne gitmeye hak kazandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş ve Başakşehir oynamadan kazandı

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşılaştı. Antalya’daki mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan bordo-mavililer, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Kupası'nda şampiyon TrabzonsporTürkiye Kupası'nda şampiyon Trabzonspor

TRABZONSPOR KAZANDI BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR SEVİNDİ

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililerin bu başarısı Beşiktaş ve Başakşehir’i de sevindirdi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Trabzonspor’un şampiyonluğuyla Süper Lig’i 4. bitiren Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne, 5. sıradaki Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Normal şartlarda Konferans Ligi’ne 2. ön elemeden katılması gereken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alacak. Avrupa’ya gitmeye hak kazanamayan Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön elemeye katılacak.

Beşiktaş ve Başakşehir oynamadan kazandı - Resim : 3

NURİ ŞAHİN: İNŞALLAH TRABZONSPOR KAZANIR

Türkiye Kupası finali öncesi konuşan Nuri Şahin, “İnşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize. Olamazsak da bizim elimizde olan bir şey değil. Elimizden geleni yaptık" demişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Nuri Şahin Trabzonspor Başakşehir
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro