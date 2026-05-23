Beşiktaş ve Başakşehir oynamadan kazandı

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor karşılaştı. Antalya’daki mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan bordo-mavililer, şampiyonluğa ulaştı.

TRABZONSPOR KAZANDI BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR SEVİNDİ

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı. Bordo-mavililerin bu başarısı Beşiktaş ve Başakşehir’i de sevindirdi.

Trabzonspor’un şampiyonluğuyla Süper Lig’i 4. bitiren Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne, 5. sıradaki Başakşehir ise UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılmaya hak kazandı.

Normal şartlarda Konferans Ligi’ne 2. ön elemeden katılması gereken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yer alacak. Avrupa’ya gitmeye hak kazanamayan Başakşehir ise Konferans Ligi 2. ön elemeye katılacak.

NURİ ŞAHİN: İNŞALLAH TRABZONSPOR KAZANIR

Türkiye Kupası finali öncesi konuşan Nuri Şahin, “İnşallah Trabzonspor kazanır ama biz elimizden geleni yaptık. Olmamız gereken yerde, olabileceğimiz yerde olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse ne mutlu bize. Olamazsak da bizim elimizde olan bir şey değil. Elimizden geleni yaptık" demişti.