Beşiktaş Trossard'ı transfer etti: Bonservisi ve maaşı bile belli oldu

Beşiktaş, Belçikalı yıldız Leandro Trossard için kulübü Arsenal'le anlaştı. Siyah beyazlı kulübün Trossard'ın temsilcisiyle de el sıkıştığı ve son detayları görüştüğü belirtildi.

The Atletic'teki habere göre; Arsenal yapılan teklifi kabul etti. Buna göre Beşiktaş, 31 yaşındaki futbolcu için İngiliz kulübüne 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trossard'ın menajeriyle el sıkışıldığı belirtildi. Trossard'a yıllık 9 milyon euro ödeyecek. Geriye detayların kaldığı ve bonusların konuşulduğu ifade edildi.

LEANDRO TROSSARD KİMDİR?

31 yaşındaki Belçikalı futbolcu forvette görev yapıyor. Sol kanatta oynarken, 10 numara pozisyonunda ve santrforda da yer alıyor. 1.72 boyunda.

Futbola Belçika'da Genk takımında başladı. 2019'da 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere'nin Brighton takımına transfer oldu. 2023'te de Brighton'tan Arsenal'e 24 milyon euro bonservis bedeliyle gitti.

Kulüp kariyerinde 506 maçta 137 gol attı. Belçika Milli Takımı formasıyla ise 55 maçta 14 golü bulunuyor.

Trossard, Arsenal'de son 2 sezonda 18 asist yaptı.