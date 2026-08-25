Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu
Beşiktaş, sağ kanat transferi için Ernest Poku'yla anlaşmaya vardı. Hollandalı futbolcu, İstanbul'a geliyor.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yla anlaşmaya vardı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali olacak.
Beşiktaş'tan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.
Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.
5 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Ernest Poku, 5 gol ve 8 asist kaydetti.