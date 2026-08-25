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Halk TV Spor Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Beşiktaş, sağ kanat transferi için Ernest Poku'yla anlaşmaya vardı. Hollandalı futbolcu, İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sağ kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku'yla anlaşmaya vardı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a gelecek olan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu, saat 01.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali olacak.

Beşiktaş'tan transfere dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız Ernest Poku, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu gece İstanbul'a gelecektir.

Ernest Poku’yu taşıyan uçak bu gece saat 01.00’de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu - Resim : 1

5 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla 45 maça çıkan Ernest Poku, 5 gol ve 8 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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