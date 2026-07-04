Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: İstanbul'a geleceği saat resmen açıklandı

Yeni sezon öncesi Slovakya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İLHAN FAKILI'YLA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı'yla anlaştı. Beşiktaş, oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

İSTANBUL'A GELİYOR

Yapılan açıklamada genç yıldızın bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı’yı taşıyan uçak bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.

4 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Clermont formasıyla 34 maça çıkan İlhan Fakılı, bin 911 dakika sahada kaldı. Genç sol kanat, 4 gol ve 5 asist kaydetti.