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Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: İstanbul'a geleceği saat resmen açıklandı

Beşiktaş, İlhan Fakılı'yı kadrosuna katıyor. Genç futbolcu, sağlık kontrolleri için İstanbul'a geliyor.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: İstanbul'a geleceği saat resmen açıklandı
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Yeni sezon öncesi Slovakya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İLHAN FAKILI'YLA ANLAŞMA TAMAM

Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı'yla anlaştı. Beşiktaş, oyuncunun sağlık kontrolleri için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Beşiktaş transferde mutlu sona ulaştı: İstanbul'a geleceği saat resmen açıklandı - Resim : 1

İSTANBUL'A GELİYOR

Yapılan açıklamada genç yıldızın bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

İlhan Fakılı, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. İlhan Fakılı’yı taşıyan uçak bu akşam 23.05’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır.

4 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Clermont formasıyla 34 maça çıkan İlhan Fakılı, bin 911 dakika sahada kaldı. Genç sol kanat, 4 gol ve 5 asist kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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