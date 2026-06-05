Beşiktaş transfer ederse 2. Lig ekibinin kasası dolacak
Altınordu'nun Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in adı Beşiktaş ile anılıyor. Siyah-beyazlıların 21 yaşındaki kaleciyi transfer etmesi durumunda Altınordu, transferden yüzde 50 pay alacak. Kocaelispor'un 5 milyon euro istediği aktarıldı.
2. Lig temsilcisi Altınordu, geçen sezon başında Süper Lig ekibi Kocaelispor'a sattığı kaleci Serhat Öztaşdelen'in isminin Beşiktaş'la anılmasıyla heyecanlı bekleyişe geçti.
İzmir temsilcisinde 2021'de profesyonel olan Serhat (21), 1 Ağustos 2025'te 5 milyon TL bonservis ücreti karşılığı Kocaelispor'a transfer oldu. Altınordu oyuncunun sözleşmesine bir sonraki transferde yüzde 50 pay alma maddesi ekletti.
KOCAELİSPOR 5 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği kaleci Serhat için Kocaelispor'un 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edilirken, bu rakamda anlaşma sağlanması halinde Altınordu'nun kasasına 2.5 milyon Euro girecek.
Öte yandan A takımı devretmek isteyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, temas halinde olduğu yatırımcılarla anlaşamadı. Özkan görüşmelerle ilgili sessizliğini koruyor. (DHA)