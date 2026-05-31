Beşiktaş ters köşe yaptı: Önder Özen teknik direktör ile görüştü

Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Siyah-beyazlı yönetimin yürüttüğü çalışmalarda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

VINCENZO ITALIANO İLE İLK GÖRÜŞME YAPILDI

A Spor'da yer alan habere göre; futbolun başına getirilen Önder Özen'in, son olarak Bologna'yı çalıştıran teknik direktör Vincenzo Italiano ile bir araya geldiği iddia edildi.

ADI NAPOLI İLE ANILIYORDU

İtalya’da sezonun tamamlanmasının ardından Bologna ile yollarını ayıran 48 yaşındaki teknik adamın adı Napoli ile de anılıyordu.

Beşiktaş yönetiminin, İtalya’daki başarılı kariyeri ve benimsediği futbol anlayışı nedeniyle deneyimli çalıştırıcıyı aday listesinin üst sıralarına yerleştirdiği öğrenildi.

Siyah-beyazlıların futbol yapılanmasında görev alan Önder Özen’in, Italiano ile yaptığı görüşmede kulübün projelerini ve hedeflerini anlattığı, böylece taraflar arasında ilk resmi temasın kurulduğu ifade edildi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Vincenzo Italiano, Bologna'nın teknik direktörü olarak görev yaptığı iki sezonda ortaya koyduğu istikrarlı performansla adından söz ettirdi. İtalyan çalıştırıcı, takımın başında çıktığı 107 resmi karşılaşmada maç başına 1,59 puan ortalaması elde ederek başarılı bir tablo çizdi.

48 yaşındaki teknik adam, Bologna kariyerinde önemli bir başarıya da imza attı. Italiano yönetimindeki Bologna, İtalya Kupası'nı kazanarak kulüp tarihine geçen bir zafere ulaştı ve deneyimli teknik adam kariyerine değerli bir kupa ekledi.