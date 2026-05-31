Beşiktaş sözleşmedeki özel maddeyi duyunca hemen masadan kalktı
Teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş, Braga'nın başındaki Carlos Vicens'le temas kurdu. Ancak İspanyol adamın sözleşmesindeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle geri adım atıldı.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Beşiktaş, Sergen Yalçın'la yollarını ayırdı. Teknik direktörlük koltuğunu bir an önce doldurmak isteyen siyah-beyazlılar henüz aradığını bulamadı.
CARLOS VICENS İLE GÖRÜLDÜ
İlk olarak Filipe Luiz ile görüşen Beşiktaş yönetimi olumsuz cevap gelmesi üzerine Braga teknik direktörü Carlos Vicens'i gündeme aldı.
SERBEST KALMA MADDESİ GERİ ADIM ATTIRDI
Portekiz'de bulunan Beşiktaş futbol koordinatörü Önder Özen, İspanyol teknik adamla temas kurdu. Ancak Carlos Vicens'in sözleşmesindeki serbest kalma maddesi işleri değiştirdi.
HT Spor'da yer alan habere göre; Carlos Vicens'in sözleşmesindeki 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi nedeniyle Beşiktaş masadan kalktı.
PUAN ORTALAMASI
Sezon başında Braga'nın başına geçen Carlos Vincens burada 61 maçta görev yaptı. İspanyol teknik adam, 1.92'lik puan ortalaması yakaladı.