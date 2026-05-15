Beşiktaş sezonu puan kaybıyla kapattı: Rizespor ile yenişemedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Karadeniz ekibi, 18. ve 31. dakikalarda Ali Sowe'nin golleriyle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

Beşiktaş, 55. dakikada Jota Silva ve 62. dakikada Vaclav Cerny'nin golleri ile skora eşitliği getirdi.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, 73. dakikada kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ 4. BİTİRDİ

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 60 yaptı ve sezonu 4. sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor ise 41 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Beşiktaş atağında topla buluşan Orkun Kökçü'nün ceza sahasının sol çaprazından şutunda kaleci Fofana, gole izin vermedi.

6. dakikada kullanılan kornerde topla buluşan Çaykur Rizesporlu Hojer'in vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak auta çıktı.

18. dakikada ev sahibi ekip, öne geçti. Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sowe, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

20. dakikada Cengiz Ünder'in ceza yayından şutunda topla buluşan Orkun Kökçü'nün gelişine vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekti.31. dakikada yeşil-mavili ekip, farkı ikiye çıkardı. Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında Sowe, kafayla topuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

34. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orkun Kökçü'nün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Murillo'nun vuruşunda kaleci Fofana, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.