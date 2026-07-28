Beşiktaş rest çekti Salah devreye girdi: Menajerini çağırdı

Mısırlı yıldız Mohamed Salah’ın geleceği merak konusu olurken, oyuncudan flaş bir hamle geldi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Mohamed Salah ve Temsilcisi Ramy Abbas bugün görüşme yapacak. Oyuncunun geleceğine ilişkin son kararı verecek.

Haberin devamında Mohamed Salah’a şu ana dek Süper Lig, MLS ve Suudi Arabistan’dan resmi teklif yapıldığı, yapılacak görüşmede bu tekliflerin masaya yatırılacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ REST ÇEKTİ

Beşiktaş, transferi için büyük bir çaba sarf ettiği Mohamed Salah’ın transferinde sona gelinse de oyuncunun menajeri Ramy Abbas’ın istekleri Beşiktaş yönetiminin sabrını taşırdı.

34 yaşındaki oyuncunun menajeri Abbas, menajerlik ücretini 7.5 milyon eurodan 5 milyon euroya çekse de bu kez imaj hakları ve forma satışı üzerinden istenilen pay konularında problem çıktı.

Beşiktaş transfer komitesi, imaj hakkı ve forma satışından pay için beklentilerini yukarı çeken Abbas’a rest çekti.

Son teklifini yapan Beşiktaş’ın kararını değiştirmeyeceği ve teklifin kabul edilmesi durumunda görüşmelere yeniden başlanacağı ifade edildi.