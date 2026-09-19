Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Beşiktaş resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Beşiktaş Kulübü yeni anlaşmayı resmen açıkladı ve imzaların atıldığını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'ne de Marsilya'yı 4 - 1 yenerek görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni anlaşmayı resmen açıkladı.

Ahmet Çakar Amedspor Beşiktaş maçının sonucunu duyurduAhmet Çakar Amedspor Beşiktaş maçının sonucunu duyurdu

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada imzaların atıldığı duyuruldu.
Buna göre Tüpraş Stadyumu'nun güney tribünün adı Bahçeşehir Koleji Tribünü olarak değiştirildi.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYI RESMEN AÇIKLADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bahçeşehir Koleji, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü İsim Sponsoru Oldu
Kulübümüz, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.
İmzalanan anlaşma doğrultusunda Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü, 2026-2027 sezonu boyunca “Bahçeşehir Koleji Tribünü” olarak anılacak.
Anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro