Beşiktaş resmen açıkladı: İmzalar atıldı

Süper Lig'de ilk 5 hafta sonunda 2. sırada yer alan, UEFA Avrupa Ligi'ne de Marsilya'yı 4 - 1 yenerek görkemli bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni anlaşmayı resmen açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada imzaların atıldığı duyuruldu.

Buna göre Tüpraş Stadyumu'nun güney tribünün adı Bahçeşehir Koleji Tribünü olarak değiştirildi.

BEŞİKTAŞ ANLAŞMAYI RESMEN AÇIKLADI

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bahçeşehir Koleji, Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü İsim Sponsoru Oldu

Kulübümüz, ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Bahçeşehir Koleji ile Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İmzalanan anlaşma doğrultusunda Tüpraş Stadyumu Güney Tribünü, 2026-2027 sezonu boyunca “Bahçeşehir Koleji Tribünü” olarak anılacak.

Anlaşmanın her iki kuruma da hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.