Beşiktaş planını yaptı: Yerli hoca adayı belli oldu
Filipe Luis'in teklifi reddetmesi üzerine diğer yabancı adaylarla görüşen Beşiktaş yönetimi, B planını hazırladı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'e yönelecek.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.
FILIPE LUIS TEKLİFİ REDDETTİ
İlk olarak Brezilyalı Filipe Luis'le görüşen siyah-beyazlılar olumsuz dönüş aldı. Genç teknik adam, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya gideceği bildirildi.
B PLANI HAZIR
Filipe Luis'in teklifi reddetmesi üzerine listedeki diğer yabancı teknik adamlarla görüşmesini sürdüren Beşiktaş yönetimi, B planını yaptı.
YERLİ ADAY NURİ ŞAHİN
Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, yabancı isimlerle anlaşamaması halinde Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'e yönelecek.
1.74 PUAN ORTALAMASI YAKALADI
Sezon ortasında Başakşehir'e gelen Nuri Şahin, takımın başında 35 maça çıktı. Nuri Şahin, 1.74'lük puan ortalaması yakaladı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak.