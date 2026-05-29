Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş planını yaptı: Yerli hoca adayı belli oldu

Beşiktaş planını yaptı: Yerli hoca adayı belli oldu

Filipe Luis'in teklifi reddetmesi üzerine diğer yabancı adaylarla görüşen Beşiktaş yönetimi, B planını hazırladı. Siyah-beyazlılar, Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'e yönelecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş planını yaptı: Yerli hoca adayı belli oldu

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş, teknik direktör arayışını sürdürüyor.

FILIPE LUIS TEKLİFİ REDDETTİ

İlk olarak Brezilyalı Filipe Luis'le görüşen siyah-beyazlılar olumsuz dönüş aldı. Genç teknik adam, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'ya gideceği bildirildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

B PLANI HAZIR

Filipe Luis'in teklifi reddetmesi üzerine listedeki diğer yabancı teknik adamlarla görüşmesini sürdüren Beşiktaş yönetimi, B planını yaptı.

Beşiktaş planını yaptı: Yerli hoca adayı belli oldu - Resim : 2

YERLİ ADAY NURİ ŞAHİN

Sözcü'de yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, yabancı isimlerle anlaşamaması halinde Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin'e yönelecek.

1.74 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Sezon ortasında Başakşehir'e gelen Nuri Şahin, takımın başında 35 maça çıktı. Nuri Şahin, 1.74'lük puan ortalaması yakaladı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Nuri Şahin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro