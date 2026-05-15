Beşiktaş Orkun Kökçü'yü 100 milyon euroya bile satmayacak

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta başkan Serdal Adalı, Orkun Kökçü’ye dair açıklamalarda bulundu.

“ŞAMPİYON OLALIM SONRASINA BAKARIZ”

Fanatik’e konuşan Serdal Adalı, Orkun Kökçü satmayı düşünmediklerini vurguladı. Serdal Adalı, "Kaptanımızı bırakmaya niyetimiz kesinlikle yok. Hele bir şampiyon olalım, sonrasına bakarız. Elbette biz de Avrupa'da dev bir kulüpte Beşiktaş'ı temsil etsin isteriz. Ancak öncesinde, aynı zamanda taraftarı olduğu Beşiktaş'ta misyonunu tamamlasın" dedi.

“100 MİLYON EURO DA VERSELER SATMA DÜŞÜNCEMİZ YOK”

100 milyon euroyu bile reddedeceğini vurgulayan Serdal Adalı, "Anlatmaya çalıştığım şeyin para pul ile ilgisi yok. 100 milyon Euro da verseler Orkun'u satma gibi bir düşüncemiz yok" sözlerini sarf etti.

40 MAÇTA 10 GOL VE 9 ASİST KAYDETTİ

Sezon başında transfer olduğu Beşiktaş’ta 40 maça çıkan Orkun Kökçü, 3 bin 166 dakika sahada kaldı. Kökçü bu sürede 10 gol ve 9 asist kaydetti.