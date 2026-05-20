Beşiktaş Önder Özen ile anlaştı

Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Beşiktaş'ta sportif yapılanma tartışmaları hız kazandı. 2013'te kulübün sportif direktörü olan Önder Özen'e yeniden temas kurulduğu ortaya çıktı. Siyah Beyazlılarla anlaşan Özen'in bugün Başkan Serdal Adalı ile görüşerek resmi anlaşmayı imzalanması bekleniyor.

YALÇIN SONRASI İLK DEĞİŞİM

Pazartesi günü Sergen Yalçın ile yolların resmen ayrıldığının açıklanmasının ardından Beşiktaş'ta hem teknik direktör hem de sportif direktör arayışı eş zamanlı olarak başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik kadro boşluğunu doldurmadan önce kulübün futbol altyapısını yönetecek deneyimli bir isim arayışına girdi.

ÖZEN'DEN İTİRAF: TELEFON GELDİ AMA HENÜZ BİR ŞEY YOK

Sosyal medyada gündem olan Önder Özen iddiaları karşısında sessiz kalmayan deneyimli isim, Vole YouTube kanalında açıklama yaptı. Özen, pazartesi akşamı saatlerinde önce bir mesaj, ardından kısa bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini ve ilerleyen zamanda oturup konuşmak üzerine mutabık kalındığını aktardı. Ancak o saatten sonra herhangi bir gelişme yaşanmadığını da açıkça vurguladı.

Özen konuşmasında şunları söyledi:

Dün gündüz itibariyle çok yoğunluklu haberler yapılırken hiçbir şey yoktu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüpler, kişiler değil.

BEŞİKTAŞ VURGUSU: DUYGULARIM YÜKSEK

Özen'in açıklamasının en dikkat çekici bölümü Beşiktaş'a olan bağlılığını dile getirdiği kısım oldu. "Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım, saygım, minnettarlığım yüksektir" diyen Özen, bu sözleriyle teklif gelmesi halinde kapıyı kapatmayacağının sinyalini verdi.

İMZALAR BUGÜN ATILACAK

Önder Özen ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin gündeminde kadro planlaması ve yeni teknik direktörün belirlenmesi sürecini yönetecek sportif direktörlük görevinin çerçevesi yer alacak. Görüşmenin ardından ise imzaların atılması bekleniyor.

SLAVEN BILIC'İ GETİRDİ

Önder Özen, Beşiktaş ile köklü bir geçmişe sahip. 2013 yılında kulübe sportif direktör olarak getirilen Özen, görev yaptığı tek sezonda transfer operasyonlarını yönetmiş ve kulübün unutulmaz dönemlerinden birinin mimarı olan Slaven Bilic'in teknik direktörlüğe getirilmesinde belirleyici rol oynamıştı. Bilic dönemi Beşiktaş taraftarının hafızasında hala canlılığını koruyor.

2. BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Özen, 2003 yılında Fenerbahçe altyapısında başladığı antrenörlük kariyerini 2005-2009 yılları arasında aynı kulübün birinci takımında yardımcı antrenör olarak sürdürdü. Ardından Hacettepe ve Bugsaşspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Beşiktaş'taki sportif direktörlük görevinin ardından Kasımpaşa ve Göztepe'de de kısa süreli teknik direktörlük yaptı. Son yıllarda Vole YouTube kanalındaki yorumculuk kariyeriyle kamuoyunun gündemini meşgul eden Özen, 2. Beşiktaş dönemine başlıyor.