Beşiktaş milli futbolcuyla anlaştı: Dünya Kupası'ndan daha yeni döndü

Yeni sezon öncesi Slovakya'ya da hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak İlhan Fakılı'yı İstanbul'a getiren siyah-beyazlılardan bir hamle daha geldi.

SALİH ÖZCAN'LA 3 YILLIK ANLAŞMA

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Borussia Dortmund'dan ayrılmaya hazırlanan Salih Özcan'la anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılara 3 yıllık imzayı atacak olan Salih Özcan'ın yıllık 2.5 milyon euro maaş kazanacağı ifade edildi.

İMZAYI ATIP KAMPA KATILACAK

Milli futbolcunun imzaların atılmasının ardından Orkun Kökçü ile beraber Slovakya'ya giderek kampa katılması bekleniyor.

74 DAKİKA FORMA GİYEBİLDİ

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 12 maça çıkan Salih Özcan sadece 74 dakika sahada kalabildi. Oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takım kampındaydı