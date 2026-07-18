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Beşiktaş Midtjylland maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland'ı ağırlayacağı maçın hakemi açıklandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Midtjylland maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda 23 Temmuz Perşembe günü oynanacak Beşiktaş-Midtjylland mücadelesinde İspanyol hakem Ricardo de Burgos görev yapacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, Burgos'un yardımcılıklarını İspanya Futbol Federasyonundan Iker De Francisco ile Asier Perez De Mendiola yapacak.

Beşiktaş Midtjylland maçının hakemi belli oldu - Resim : 1

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adrian Cordero olacak.

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RÖVANŞ MÜCADELESİNİ HIRVAT HAKEM ANTE CULİNA YÖNETECEK

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka temsilcisi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Midtjylland-Beşiktaş karşılaşmasında Hırvat hakem Ante Culina düdük çalacak.

Culina'nın yardımcılıklarını Hırvat Dario Kolarevic ile Kristijan Novosel yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Antonio Melnjak olacak.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI KARNESİ

Beşiktaş'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şu şekilde:

  • Beşiktaş 2-1 Gyirmot
  • Mosonmagyar 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-0 Mattersburg 2020
  • Beşiktaş 0-2 Widzew Lodz
  • Malzenice 1-1 Beşiktaş
  • S.Trnava 3-2 Beşiktaş
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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