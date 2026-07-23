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Beşiktaş Midtjylland: İşte ilk 11'ler

Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında yarın Midtjylland'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş Midtjylland: İşte ilk 11'ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam sahasında Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın başlama saati 21.00.

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Maçı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek.
Beşiktaş, Midtjylland'ı elemesi halinde 3. eleme turunda Tromsö (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

ITALIANO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, siyah beyazlı takımın başındaki ilk resmi maçına Midtjylland karşısında çıkacak.
Haziran ayında 2 yıllık sözleşmeye imza atan Italiano, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarlarla da ilk kez resmi bir maçta buluşacak.
Siyah beyazlı takımda izinli olan yeni transfer Leandro Trossard, bu turda UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.
Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Felix Uduokhai ile ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilen Wilfred Ndidi de mücadelede görev yapamayacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Cerny, Salih, Orkun, Olaitan, İlhan, Oh.
Midtjylland: Olafsson, Hanbeom, Kristensen, Bech, Bravo, Billing, Osorio, Vensen, Dju, Andreasen, Gue-Sung.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Beşiktaş Vincenzo Italiano
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