Beşiktaş Malzenice ile yenişemedi

Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş, Slovakya takımlarından Malzenice ile karşı karşıya geldi.

MAÇ BERABERE BİTTİ

Basına kapalı yapılan mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın tek golünü 11. dakikada Hyeongyu Oh kaydetti.

Siyah-beyazlılar, Slovakya kampındaki son hazırlık maçında bugün TSİ 18.30'da FC Spartak Trnava ile mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'IN ALDIĞI SONUÇLAR

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk hazırlık karşılaşmasında Macaristan temsilcisi Gyirmot'u Ahmet Sami Bircan ve Devrim Şahin'in golleriyle 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başlamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci hazırlık mücadelesinde ise yine bir Macar ekibi olan MTE 1904 KFT karşısında golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Aynı gün oynanan diğer hazırlık maçlarında Avusturya temsilcisi Mattersburg'u yeni transfer İlhan Fakılı'nın kaydettiği golle 1-0 geçen Kartal, Polonya ekibi Widzew Lodz karşısında ise 2-0'lık mağlubiyet yaşadı.