Beşiktaş maçından sonra Amedspor'a tuzak kurdular: Nahit Eren isyan etti!

Amedspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. Ancak TFF Disiplin Kurulu'ndan gelen cezalar başkan Nahit Eren'i isyan ettirdi.

TFF Disiplin Kurulu, Amedspor'a Beşiktaş maçıyla ilgili 7 ayrı maddeden 2 milyon 600 bin lira ceza verdi.

Tigris Haber'den Şehmus Kızılaslan'ın haberine göre Amedspor, cezalara itiraz edecek.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, verilen cezaların kabul edilemez olduğunu belirterek, "Amedspor'un haklarını korumak için gerekli başvuruları yapacağız. İtiraz süreci kulübümüzün hukuk birimleri tarafından yakından takip edilecek" dedi.

AMEDSPOR'A TUZAK KURDULAR!

Amedspor'a cezaların ödenmesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Ancak burada da Amedspor'a tuzak kurulduğu belirlendi. Sosyal medya platformlarında kulübün adını kullanarak sahte IBAN ve ödeme bilgileri paylaşan dolandırıcılar, taraftarları hedef aldı.

Bunun üzerine harekete geçen Amerspor Kulübü, bir açıklama yaptı. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüze verilen ağır cezaların ardından taraftarlarımız tarafından başlatılan dayanışma kampanyasına gösterilen ilgi ve destek için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz. Ancak, sosyal medya platformlarında bazı sahte hesaplar tarafından kulübümüzle ilişkilendirilerek sahte IBAN ve ödeme bilgilerinin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Taraftarlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, dayanışma kapsamında yalnızca kulübümüzün resmi web sitesinin (www.amedspor.com.tr )sağ üst köşesinde yer alan “Destek” butonundaki güncel ve resmi bilgilere itibar edilmesini önemle rica ederiz. Resmi web sitemizde yer almayan hiçbir IBAN, hesap veya ödeme bilgisi kulübümüz tarafından paylaşılmamış olup, bu tür içeriklere itibar edilmemesi önemle duyurulur."