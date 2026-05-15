Beşiktaş maçı biter bitmez ayrılık haberi geldi: Ülkesine dönecek

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynadığı maç biter bitmez ayrılık gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi ülkesine dönecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.
Siyah-beyazlıların gollerini Jota Silva ve Vaclav Cerny atarken, Çaykur Rizespor'un golleri Ali Sowe'dan (2) geldi.

BEŞİKTAŞ 4. SIRADA BİTİRDİ

Bu sonuçla Beşiktaş, Süper Lig'i 60 puanla 4. sırada bitirdi.
Çaykur Rizespor ise 41 puanla 8. sırada yer aldı.

MAÇ BİTER BİTMEZ AYRILIK GELİŞMESİ

Beşiktaş'ın maçı biter bitmez ayrılık gelişmesi yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş'ta Jota Silva ile yollar ayrıldı.
Jota Silva'nın sabaha karşı ülkesi Portekiz'e döneceği ifade edildi.

SEZON BAŞINDA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Beşiktaş, Jota Silva'yı sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Portekizli futbolcu için 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödenmişti.

