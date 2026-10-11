Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmanın VAR hakemi açıklandı. Dolmabahçe'de oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Juan Martinez Munuera görev yapacak.

BEŞİKTAŞ-KOCAELİSPOR MAÇININ HAKEM KADROSU

Beşiktaş'ın Kocaelispor'u konuk edeceği karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak.

VAR HAKEMİ İSPANYA FEDERASYONU'NDAN

Juan Martinez Munuera, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) bünyesinde görev yapıyor. Uluslararası tecrübeye sahip İspanyol hakem, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında VAR hakemi olarak görev alacak.

MUNUERA'NIN KART İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İspanyol hakem Juan Martinez Munuera, kariyeri boyunca yönettiği maçlardaki kart ortalamasıyla öne çıkıyor. BDFutbol verilerine göre LaLiga'da 243 karşılaşma yöneten Munuera, bu maçlarda 1.134 sarı ve 43 kırmızı kart gösterdi. İspanyol hakemin ligdeki sarı kart ortalaması maç başına 4,67 olarak kayıtlara geçti.

Karşılaşmada VAR görevini Juan Martinez Munuera yaparken, AVAR koltuğunda Hüseyin Aylak yer alacak.

GÜNÜN DİĞER MAÇLARINDA VAR HAKEMLERİ

Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda görev alacak VAR hakemleri de belli oldu.

13.30 | Konyaspor - Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 | Gaziantep FK - Çorum FK: Kadir Sağlam