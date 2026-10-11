Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk 11'i: Italiano kadroya aldı

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Italiano'nun tercihleri merak edilirken, mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARTAL ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Kocaelispor karşılaşmasının ardından yoğun bir maç takvimine girecek olan siyah-beyazlı ekip, 29 gün içinde 8 karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş bu süreçte sırasıyla Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

KAPTAN ORKUN SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, Kocaelispor maçında da kart görmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Kaan, Onur, Emir, Muharrem, Berkan, Show, Sissoho, Souza, Agyei, Aye