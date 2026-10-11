Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk 11'i: Italiano kadroya aldı

Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk 11'i: Italiano kadroya aldı

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş-Kocaelispor maçının ilk 11'i: Italiano kadroya aldı

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Italiano'nun tercihleri merak edilirken, mücadele saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. 11 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KARTAL ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Kocaelispor karşılaşmasının ardından yoğun bir maç takvimine girecek olan siyah-beyazlı ekip, 29 gün içinde 8 karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş bu süreçte sırasıyla Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace, Başakşehir, Kasımpaşa, Celtic ve Gençlerbirliği ile mücadele edecek.

KAPTAN ORKUN SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed karşılaşmalarında sarı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu, Kocaelispor maçında da kart görmesi halinde Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Selçuk Şahin isyan edip özür dilediSelçuk Şahin isyan edip özür diledi

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Olaitan, Cerny, Orkun, Trossard, Vlahovic

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Kaan, Onur, Emir, Muharrem, Berkan, Show, Sissoho, Souza, Agyei, Aye

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Vincenzo Italiano Beşiktaş
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro