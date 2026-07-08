Beşiktaş, kale bölgesini köklü biçimde yeniledi.

Ersin Destanoğlu ile yollarını ayıran Siyah - Beyazlılar, Bayern Münih'ten Alexander Nübel ve Başakşehir'den Doğan Alemdar'ı kadrosuna katarak iki transfere toplam 14 milyon Euro harcadı.

NÜBEL İÇİN 6.5+5 MİLYON EURO

Sky De'nin aktardığına göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Alman kaleci Alexander Nübel için Bayern Münih'e 6.5 artı 5 milyon Euro ödeme yapacak. Nübel'in 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye imza atacağı ve sezon başına 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alacağı belirtildi.

DOĞAN ALEMDAR 4 YILLIK İMZA ATTI

23 yaşındaki Doğan Alemdar ise Başakşehir'den 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Genç file bekçisinin 4 yıllık sözleşmeyle Beşiktaş'a bağlandığı açıklandı.

"KARTAL PENÇESİ" YAPARAK KARŞILADI

Her iki transfer dün İstanbul'a geldi. Kendisini karşılamaya gelen siyah-beyazlı taraftarlara Kartal pençesi yaparak selam veren Nübel, "Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Stadımızla alakalı çok güzel şeyler duydum. Beşiktaş taraftarının önünde forma giymek için sabırsızlanıyorum" dedi. Doğan Alemdar da taraftarların sevgisine aynı şekilde karşılık verdi.

DESTANOĞLU HULL CİTY YOLCUSU

Yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ersin Destanoğlu ile yollar ayrıldı. Deneyimli file bekçisinin Premier Lig ekibi Hull City ile anlaştığı öne sürüldü. Destanoğlu'nun kısa süre içinde İngiltere'ye gideceği ve imzayı atacağı belirtildi. 2020-21 şampiyonluk sezonunun kilit isimlerinden biri olan Destanoğlu, son dönemde zaman zaman taraftar tepkilerine maruz kalmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de yeni bir sayfa açacak olan deneyimli kaleci, Premier Lig'de ilk kez forma giyecek.