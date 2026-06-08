Beşiktaş kaleci transferini resmen açıkladı: Formayı giydi bile

Beşiktaş, kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Portekizli file bekçisi formayla poz da verdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

SON OLARAK VARDAR'DA FORMA GİYDİ

"Hentbol takımımız, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira’yı kadrosuna dahil etti.

Hentbol Takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miguel Espinha Ferreira’ya şanlı formamızla başarılar dileriz."

Miguel Espinha Ferreira kimdir?

Beşiktaş Kulübü, Portekizli kaleciyi şu şekilde tanıttı:

20 Temmuz 1993 tarihinde Portekiz’in Lizbon kentinde dünyaya gelen Miguel Espinha Ferreira, kaleci pozisyonunda görev yapmaktadır. 190 cm boyundaki deneyimli file bekçisi kariyerinde Belenenses, Benfica, Huesca, Cesson, Cuenca ve Vardar takımlarının formalarını giydi."