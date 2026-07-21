Beşiktaş kadrosunu UEFA'ya bildirdi: Yeni transfer kadroda yok
Beşiktaş, Midtjylland ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Kadroda Beşiktaş'ın yeni transferi yer almadı.
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, kadroda yer almadı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı ağırlayacak.
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, Midtjylland maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
TROSSARD KADRODA YOK
Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, kadroda yer almadı.
İşte siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği kadro:
- Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.
- Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.
- Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.
- Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇLARI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında sahasında Midtjylland'ı ağırlayacak.
23 Temmuz Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak.
Rövanş karşılaşması ise 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'da oynanacak.
Maç TSİ 20.00'de başlayacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi