Beşiktaş Julia'ya veda etti: Emeklerin için teşekkürler

Sultanlar Ligi'nde 2 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten Julia Szczurowska, siyah-beyazlı takımdan ayrıldı.

Beşiktaş, yıldız oyuncu için sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Kulüpten yapılan paylaşımda, ''Teşekkürler Julia Szczurowska.

Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Julia Szczurowska ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Julia Szczurowska'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

Kuzeyboru ile anlaşma sağlayan 24 yaşındaki Polonyalı voleybolcu, Beşiktaş'a şu paylaşımı ile veda etmişti:

"Hayatımın Beşiktaş’taki bölümü sona eriyor ve kalbim minnettarlıkla dolu şekilde ayrılıyorum. Bu yolculuğu bu kadar özel kılan her takım arkadaşıma, kulüpteki her personele ve kulübün bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Yaşadığımız anlar, kahkahalar, verdiğimiz emek ve birlikte yarattığımız anılar için minnettarım. Taraftarlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum…



Tutkunuz, enerjiniz ve bu kulüp için yaşadığınız duygular gerçekten çok özel. Desteğinizi hissetmek, duygularınızı görmek ve bu renkleri sizin önünüzde giymek her zaman yanımda taşıyacağım bir şey olacak. Bazı hikâyeler beklediğinizden daha erken sona erer ama anılar sonsuza kadar kalır. Her şey için teşekkür ederim.”