Beşiktaş Galatasaray'ın eski oyuncusunu transfer etti

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giyen Emine Arıcı'yı transfer etti.

Beşiktaş Kulübü yeni transferini açıkladı. Siyah beyazlılar, 2023-2024 sezonunda Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nın formasını giyen Emine Arıcı'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Yapılan açıklama şöyle:

"Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme imzaladı.

Emine Arıcı’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
Açıklamanın devamında Emine Arıcı şöyle tanıtıldı:

EMİNE ARICI KİMDİR?

17 Ocak 1997 tarihinde dünyaya gelen Emine Arıcı, 192 cm boyunda olup orta oyuncu pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Pursaklar Voleybol İhtisas’ta başlayan Arıcı; ardından Küçükyalı Yelken Spor, Edremit Belediyesi Altınoluk Spor, Çan Gençlik Kale Spor Akademi, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Daikin ve Türk Hava Yolları formaları giymiş, son olarak Göztepe SK’da mücadele etmiştir.

Kulüp Başarıları:
2024/25 CEV Kupası – Üçüncülük
2024/25 Türkiye Kupası – Üçüncülük
2023/24, BVA Cup – Şampiyonluk
2022/23 Türkiye Kupası – Üçüncülük
2021/22 BVA Cup – Şampiyonluk
2021/22 Challenge Kupası – Üçüncülük
Millî Takım Başarıları:
2022 İslami Dayanışma Oyunları – Şampiyonluk
2022 Akdeniz Oyunları – İkincilik
Bireysel Başarıları:
2021/22 Challenge Kupası – En İyi Servis Atan Oyuncu

