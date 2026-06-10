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Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş GAİN, seride 3-2 öne geçerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

DETAYLAR

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Mathews 9, Yiğit Arslan 7, Anthony Brown 10, Morgan 7, Dotson 26, Sertaç Şanlı 8, Thomas 2, Vitto Brown 5

Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Hale 9, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 8, Homesley 17, Mitchell, Furkan Haltalı, Ponitka 3, Göktuğ Baş 4

1. Periyot: 19-13

Devre: 35-39

3. Çeyrek: 58-59

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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