Beşiktaş finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenen Beşiktaş GAİN, seride 3-2 öne geçerek finale yükseldi. Siyah-beyazlılar finalde Fenerbahçe Beko'yla karşılaşacak.
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Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi beşinci ve son maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yendi.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
Bu sonuçla siyah-beyazlı takım, seriyi 3-2 kazanarak finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
DETAYLAR
Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Mathews 9, Yiğit Arslan 7, Anthony Brown 10, Morgan 7, Dotson 26, Sertaç Şanlı 8, Thomas 2, Vitto Brown 5
Bahçeşehir Koleji: Flynn 16, Hale 9, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 9, Williams 8, Homesley 17, Mitchell, Furkan Haltalı, Ponitka 3, Göktuğ Baş 4
1. Periyot: 19-13
Devre: 35-39
3. Çeyrek: 58-59
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi