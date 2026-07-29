Beşiktaş en iyi teklifi yaptı: Salah transferinde hiçbir şey bitmedi

Mohamed Salah transferi için bir süredir temaslarda bulunan Beşiktaş, astronomik mali talepler nedeniyle geri adım atmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen düzenlediği basın toplantısında konuya dair açıklamalarda bulundu. Özen, “Salah’ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Söz konusu Beşiktaş’ın değerleriyse buna yanaşmamak da Beşiktaşlılığın gereğidir. Sayın Başkan, burada popülist bir karar vermek yerine gerçekçi bir karar verdi ve masadan şimdilik kaydıyla kalktı" dedi.

AVRUPA'DAKİ EN İYİ TEKLİFİ BEŞİKTAŞ YAPTI

Önder Özen'in açıklamaları tartışılmaya devam ederken A Spor'a göre henüz her şey bitmedi. Mısırlı futbolcuya Avrupa'dan en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği vurgulandı.

TREZEGUET OLUMLU REFERANS VERDİ

Süper Lig ekiplerinde forma giymiş olan Trezeguet'in de İstanbul ve Beşiktaş'a dair olumlu referans verdiği ifade edildi.

HENÜZ TEKLİFİ REDDETMEDİ

Haberde ayrıca Mohamed Salah'ın Beşiktaş'ın teklifini henüz reddetmediği kısa süre içerisinde kararın verileceği belirtildi.