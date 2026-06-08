Beşiktaş deplasmanda kazanıp seriyi son maça götürdü

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, ev sahibini 73-71'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

SERİ FİNAL MAÇINA TAŞINDI

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği play-off yarı final serisinin 5. ve son müsabakası, 10 Haziran Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

DETAYLAR

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar 3, Flynn 13, Hale 11, Cavanaugh 14, Williams 6, Ford, Ponitka 5, Mitchell 6, Furkan Haltalı 13

Beşiktaş GAİN: Mathews 13, Berk Uğurlu, Lemar 14, Anthony Brown 16, Morgan 10, Sertaç Şanlı 2, Dotson 4, Yiğit Arslan 2, Thomas 8, Vitto Brown 4

1. Periyot: 16-20

Devre: 31-42

3. Çeyrek: 51-59

Beş faulle çıkan: 38.11 Mathews (Beşiktaş)