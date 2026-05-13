Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi devirdi

Fenerbahçe Beko'ya konuk olan Beşiktaş GAİN parkeden 85-72 galip ayrıldı. Siyah-beyazlılar liderliğini sürdürdü.

Basketbol Süper Ligi 29’uncu hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA GALİP GELDİ

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar parkeden 85-72 galip ayrıldı.

LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla normal sezonda liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Beko ise 2. sırada yer aldı.

DETAYLAR

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Alper Özgök

FENERBAHÇE BEKO: Melli 12, Tucker 8, Tarık Biberovic 5, Zagars 8, Birch 7, Metecan Birsen 7, Baldwin 8, Melih Mahmutoğlu, Boston Jr. 2, Onuralp Bitim 11, Jantunen 4

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 14, Sertaç Şanlı 5, Morgan 9, Lemar 12, A. Brown 8, Mathews 16, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 3, Thomas, Zizic 10

1'İNCİ PERİYOT: 9-26

DEVRE: 28-49

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-65

5 FAUL ALAN: Sertaç Şanlı (Beşiktaş GAİN)

