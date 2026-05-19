Beşiktaş Anna Artyshuk'u açıkladı
Beşiktaş, kadın voleybol takımına Ukraynalı Anna Artyshuk'u transfer ettiğini duyurdu.
Kadın Voleybol Takımımız, 2026/27 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ukraynalı pasör çaprazı Anna Artyshuk ile sözleşme imzaladı.
ANNA ARTYSHUK KİMDİR?
9 Şubat 2001 tarihinde Ukrayna’nın Kovel kentinde dünyaya gelen Anna Artyshuk, 194 cm boyunda olup pasör çaprazı pozisyonunda görev yapmaktadır. Voleybol kariyerine Volyn-Universityt-Odush takımında başlayan Artyshuk; ardından SC Prometey, VK Šantovka Olomouc UP, VfB Suhl LOTTO Thüringen ve SSC Palmberg Schwerin formaları giymiştir.
Kulüp Başarıları:
2025/26 Almanya Bundesliga – Üçüncülük
2025/26 Almanya Kupası – Üçüncülük
2025/26 Almanya Süper Kupası – İkincilik
2024/25 Almanya Bundesliga – Üçüncülük
2018/19 Ukrayna Süper Ligi – Üçüncülük
2018/19 Ukrayna Kupası – Üçüncülük
2017/18 Ukrayna Süper Ligi – İkincilik
Milli Takım Başarıları:
2025 Avrupa Altın Ligi – Şampiyonluk
Bireysel Başarıları:
2025 Avrupa Altın Ligi – En İyi Servis Atan Oyuncu