Beşiktaş anlaşmaya vardı: Orta sahaya İtalya'dan takviye geliyor
Beşiktaş, orta saha transferi için Juventus'tan Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. Satın alma opsiyonlu kiralama için İtalyan kulübüyle görüşmeler son aşamada.
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Yaz transfer döneminin kapanmasına artık sadece sayılı günler kalırken Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi bu doğrultuda İtalya'ya yöneldi.
FABIO MIRETTI İLE ANLAŞMAYA VARILDI
Beşiktaş yönetimi, Juventus forması giyen 23 yaşındaki orta saha Fabio Miretti ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar, Miretti'nin kulübü Juventus ile yapılan görüşmelerde de son aşamaya geldi.
KİRALIK TRANSFERİ İÇİN JUVENTUS'LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Tarafların satın alma opsiyonlu kiralık anlaşma konusunda anlaşması halinde, İtalyan futbolcunun İstanbul'a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi planlanıyor.
31 MAÇTA 1 GOL VE 3 ASİST KAYDETTİ
Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 31 maçta görev alan Miretti, 945 dakika sahada kaldı. Genç futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi