Berkan Kutlu'nun yeni adresi belli oluyor: Pazartesi masaya oturacak

Galatasaray'da yıllarca forma giyen, son olarak Konyaspor'da oynayan Berkan Kutlu'nun yeni takımı belli oluyor. Berkan Kutlu'nun pazartesi günü anlaşma masasına oturacağı belirtildi.

Özgür Kocaeli'den Ömer Lütfi Çelik'in haberine göre; Kocaelispor'la yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği bildirildi. Avrupa tekliflerini değerlendirmek için kulüpten süre talep eden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun pazartesi günü Kocaeli'de Kocaelisporlu yöneticilerle masaya oturacağı haberde yer aldı.

Bu görüşmenin ardından transferin resmiyete dökülmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

BONSERVİSİ ELİNDE BULUNUYOR

Berkan Kutlu, futbola doğduğu ülke olan İsviçre'nin Monthey takımında başladı, oradan Sion'a geçti.

2020-2021 sezonunda Alanyaspor'da oynayan Berkan, hemen ardından Galatasaray'a transfer oldu. 2026'ya kadar kaldığı Galatasaray'dan bir sezonluğuna İtalya'nın Genoa takımına kiralık olarak gitti ve geri döndü.

Son olarak Konyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu, sözleşmesi bitince ayrıldı. Futbolcunun bonservisi elinde bulununuyor.