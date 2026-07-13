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Belçikalı yıldızın menajeri Beşiktaş'a kapıları kapattı

Belçikalı yıldız Romelu Lukaku’nun menajeri Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapıldığını yalanladı ve Lukaku’nun Beşiktaş’a transfer olmayı düşünmediğini açıkladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Belçikalı yıldızın menajeri Beşiktaş'a kapıları kapattı

Napoli'den ayrılması beklenen Romelu Lukaku'nun Beşiktaş ile anılmasının ardından Belçikalı yıldızın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı.

365Scores'a konuşan Lukaku'nun menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş iddialarını yalanladı ve "Romelu Lukaku hakkında Beşiktaş yöneticileriyle hiçbir zaman görüşmedim." dedi.

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''İDDİALAR TAMAMEN YANLIŞ''

Pastorello konuyla ilgili, "Beşiktaş yönetimiyle herhangi bir görüşme ya da temas olduğu yönündeki tüm iddialar tamamen yanlış. Böyle bir temas hiçbir zaman gerçekleşmedi." yorumunu yaptı.

''BEŞİKTAŞ'A GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR''

Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olmayı düşünmediğini aktaran Pastorello, "Lukaku'nun Beşiktaş'a transfer olma gibi bir niyeti yok. Bu konuyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamı asılsız söylentilerden ibaret." sözlerini sarf etti.

LUKAKU'NUN NAPOLI KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Napoli'de forma şansı bulmakta zorlanan Lukaku, oynadığı 7 maçta 1 asist yaptı ve gol sevinci yaşayamadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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