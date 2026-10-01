Belçika maçı öncesi milli takıma şok: Antrenmana çıkamadı

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UEFA Uluslar A Ligi'ndeki A Milli Futbol Takımımız ile Belçika karşı karşıya gelecek. 2 Ekim Cuma günü Belçika'da oynanacak mücadele öncesi millilerimiz hazırlıklarını tamamladı.

MİLLİ TAKIMDA HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İlk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda millilerimiz top kapma ve taktik çalışması üzerinde durdu.

Ümit Milli Takımdan, A Milli Takıma dahil edilen Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek de antrenmanda yer aldı.

CAN UZUN ANTRENMANA KATILMADI

Öte yandan millilerimizde Can Uzun'dan korkutan haber geldi. Milli futbolcu ağrıları nedeniyle antrenmana katılamadı.

2 MAÇTA DA FORMA GİYDİ

Can Uzun hem Fransa'ya hem de İtalya'ya karşı oynanan maçta forma giydi. Uzun 2 maçta toplamda 121 dakika sahada kaldı.