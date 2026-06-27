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Belçika ata ata yorulmadı!

2026 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki son maçını farklı kazanan Belçika, son 32 turuna adını yazdırdı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Belçika ata ata yorulmadı!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Belçika, Yeni Zelanda'ya gol yağdırarak gruptan lider çıkmayı başardı.

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Belçika'nın gollerini 28 ve 50. dakikalarda Trossard, 66. dakikada De Bruyne, 86. dakikada Lukaku, 90+4'te de Saelemaekers attı.
Yeni Zelanda'nın tek golü 84. dakikada Just'tan geldi.
Bu sonuçla puanını 5'e yükselten Belçika, grubu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Yeni Zelanda ise 1 puanla son sırada yer aldı.

YENİ ZELANDA-BELÇİKA: 1-5

Stadyum: BC Place
Hakemler: Adham Makhadmeh, Mohammad Al Kalaf, Ahmad Al Roalle (Ürdün)
Yeni Zelanda: Crocombe, Payne (Dk. 64 Boxall), Surman, Bindon, Cacace (Dk. 79 De Vries), Bell (dk. 64 McCowatt), Stamenic, Singh (Dk. 46 Randall), Thomas (Dk. 46 Old), Henry Just, Wood
Belçika: Courtois, Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper, Tielemans (Dk. 85 Raskin), Vanaken, Doku (Dk. 56 Fernandez-Pardo), De Bruyne (Dk. 72 Onana), Trossard (Dk. 72 Saelemaekers), De Ketelaere (Dk. 85 Lukaku)
Goller: Dk. 28 ve Dk. 50 Trossard, Dk. 66 De Bruyne, Dk. 86 Lukaku, Dk. 90+4 Saelemaekers (Belçika), Dk. 84 Just (Yeni Zelanda)
Sarı kartlar: Dk. 46 Stamenic, Dk. 56 Just (Yeni Zelanda)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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