Belçika Ankara'daki son gününde moral buldu
Belçika, Ankara'daki son maçında Fransa'yla karşılaştı. Altın sete giden maçı Belçika, 3-2 kazandı.
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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.
BELÇİKA ALTIN SETTE KAZANDI
Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazananı altın set belirledi. Belçika rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Belçika, VNL'deki 3. galibiyetini alırken Fransa 7. yenilgisini yaşadı.
DETAYLAR
Salon: Ankara
Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)
Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)
Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)
Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8
Süre: 135 dakika (AA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi