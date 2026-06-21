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Belçika Ankara'daki son gününde moral buldu

Belçika, Ankara'daki son maçında Fransa'yla karşılaştı. Altın sete giden maçı Belçika, 3-2 kazandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Belçika Ankara'daki son gününde moral buldu

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Belçika ile Fransa karşı karşıya geldi.

BELÇİKA ALTIN SETTE KAZANDI

Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kazananı altın set belirledi. Belçika rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Belçika, VNL'deki 3. galibiyetini alırken Fransa 7. yenilgisini yaşadı.​

DETAYLAR

Salon: Ankara

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Nurper Özbar (Türkiye)

Belçika: Herbots, Van Sas, Fransen, Lemmens, Radovic, Martin (Debouck, Demeyer, Rampelberg, Nagels, Deleu, Maes, Bertels, Koulberg)

Fransa: Selosse, Rotar, Fanguedou, Depie, Cazaute, Sylves (Gelin, Schalk, Jaegy, Elouga, Stojiljkovic, Ndiaye, Ratahiry Li, Bah)

Setler: 25-17, 20-25, 21-25, 25-18, 15-8

Süre: 135 dakika (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Belçika Fransa Ankara
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