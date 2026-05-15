Bayern Münih Manuel Neuer kararını verdi

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Almanya Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, kalecileri Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Jonas Urbig'in de yer aldığı, kendini kanıtlamış kaleci kadrosunda, Manuel Neuer ve Sven Ulreich ile sözleşmeler 2027 yılına kadar uzatıldı." bilgisi verildi.

Şampiyon takımın kaleci kadrosundaki üç eldiven de Alman oyunculardan oluşurken 22 yaşındaki Urbig ile tecrübeli kaleciler 40 yaşındaki Manuel Neuer ve 37 yaşındaki Sven Ulreich, gelecek sezon takımda yer alacak.

KUPA CANAVARI

40 yaşındaki Alman eldiven, kariyerinde Bayern Münih ile 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 13 Almanya Bundesliga, 6 Almanya Kupası, 8 Almanya Süper Kupası ve 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

