Halk TV Spor Batman'da bin metreye dev Galatasaray bayrağı taşıdılar

Batman’ın Gercüş ilçesinde taraftarlar, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ın 30 metre uzunluğundaki dev bayrağını, ilçenin yüksek bölgelerinden olan Bayrak Tepe’ye açtı. Kutlamalarda havai fişek gösterisi de yapıldı.

Galatasaray’ın üst üste 4, toplamda ise 26’ncı kez şampiyon olmasının ardından Gercüş ilçesinde taraftarlar kutlama düzenledi. İlçe merkezinde uygun alan bulunamadığı belirtilen 30 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki dev Galatasaray bayrağı, taraftarlar tarafından bin metre yükseklikteki Bayrak Tepe’nin zirvesine çıkarıldı.

Rüzgarla birlikte dalgalanan bayrak dronla görüntülendi. Kutlamalar kapsamında gece saatlerinde havai fişek gösterisi de yapıldı.

‘BAYRAK ÇOK BÜYÜK OLDUĞU İÇİN BURAYA ASTIK’

Taraftarlardan Süleyman Öner, dev bayrağın her yıl aynı noktaya asıldığını belirterek, “2025-2026 yılını hayırlısıyla tamamladık. Üst üste 4’üncü, toplamda ise 26’ncı kez şampiyonluğumuzu ilan ettik ve bunun büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi artık gelenekselleşmiş olan bayrağımızı yine buraya getirdik; burası Bayrak Tepe. Bunu bayrağımız çok büyük olduğu, ilçede yer olmadığı için buraya getirip astık” dedi.

Dev bayrağın bulunduğu noktaya çıkan çocuklar da sarı-kırmızılı bayrak önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Gece yapılan havai fişek gösterisiyle kutlamalar sona erdi.(DHA)

