Başına gelene Messi de inanamadı: Kulaklıkla maçı izleyen tribündeki köpek de!

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin’in Yeşil Burun Adaları'nı uzatmalarda 3-2 mağlup ettiğ maçta Lionel Messi büyük bir sakatlık tehlikesi atlattı.

Karşılaşmanın son bölümünde rakibinin dizi yüzüne gelen 39 yaşındaki yıldızın alnında belirgin bir şişlik oluştu.



Alnı o kadar hızlı şişti ki, Messi de başına gelene inanamadı.

Sağlık ekibi Messi’ye buz tedavisi uygularken, Arjantinli yıldız buna rağmen oyuna devam etti ve 120 dakikayı tamamladı.



Son dünya şampiyonu Arjantin, büyük bir sürprizin eşiğinden dönerek adını bir üst tura yazdırdı.

MESSİ'YE Mİ ÜZÜLDÜ?

Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçında tribünlerde bir köpek görülmesi taraftarları şaşkına çevirdi.

Ünlü isimler, Lionel Messi'yi bir kez daha sahada izlemek için Florida'daki yerlerini aldılar; aralarında eski rakipleri David Beckham ve Diego Simeone de vardı.

Ancak televizyon kameraları beklenmedik bir hayranı gösterdi.

Çünkü lüks koltuklardan birinde gerçekten de olan biteni izleyen bir köpek vardı.

Büyük, kabarık tüylü köpek, kulaklarını korumak için turuncu renkli kulak koruyucuları takmıştı.



Köpeğin yüzündeki ifade "Messi'ye mi üzüldü?" esprilerine yol açtı.

Sahibinin evcil hayvanını içeri nasıl soktuğu ve neden soktuğu tam olarak belli değil.

Ancak bu komik ve içten an, sosyal medyada viral oldu.

Şaşkına dönen bir kullanıcı şöyle yazdı: "Bu adam köpeğini Arjantin maçına getirmiş."