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Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Vaduz - Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

BAŞAKŞEHİR VADUZ - ATLETIC CLUB D'ESCALDES'İN EŞLEŞMESİNİN GALİBİNİ BEKLİYOR

Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE DÜŞERSE BOHEMIAN - BALKANİ'NİN GALİBİYLE OYNAYACAK

Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'a elenmesi durumunda Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Bohemian - Ballkani maçının galibiyle eşleşecek.

İLK MAÇLAR 6 AĞUSTOS'TA

UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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