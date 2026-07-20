Başakşehir'in Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Temsilcimiz Başakşehir, Konferans Ligi 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Vaduz - Atletic Club d'Escaldes eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
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UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
BAŞAKŞEHİR VADUZ - ATLETIC CLUB D'ESCALDES'İN EŞLEŞMESİNİN GALİBİNİ BEKLİYOR
Başakşehir, ikinci turda Finlandiya ekibi Inter Turku'yu geçmesi halinde Vaduz (Lihtenştayn) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra) eşleşmesinin galibiyle üçüncü turda karşılaşacak.
BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE DÜŞERSE BOHEMIAN - BALKANİ'NİN GALİBİYLE OYNAYACAK
Beşiktaş, Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midtjylland'a elenmesi durumunda Konferans Ligi üçüncü eleme turunda Bohemian - Ballkani maçının galibiyle eşleşecek.
İLK MAÇLAR 6 AĞUSTOS'TA
UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta rövanşları, 13 Ağustos'ta oynanacak.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi