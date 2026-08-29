Başakşehir'den Mario Lemina açıklaması

Süper Lig ekibi Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina ile ilgili açıklama yaptı.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN AÇIKLAMA: NELER OLUR BİLEMEM

HT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Lemina ile şimdiye kadar ne ilgimiz ne de bir görüşmemiz oldu ama transferin son gününe kadar neler olur bilemem. Biz de son güne kadar 1-2 oyuncu transfer edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili bir süre ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

Piyasa değeri 4.5 milyon euro olarak gösterilen Lemina'nın Galatasaray ile yaptığı yeni anlaşma, 2027-2028 sezonunun sonuna kadar geçerli olacak.