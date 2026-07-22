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Halk TV Spor Başakşehir evinde Inter Turku'ya takıldı: Turu rövanşa bıraktı

Başakşehir evinde Inter Turku'ya takıldı: Turu rövanşa bıraktı

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Başakşehir evinde Inter Turku'ya takıldı: Turu rövanşa bıraktı

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Inter Turku karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

EMİN BAYRAM İLK KEZ ATTI BERABERLİĞİ GETİRDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında konuk ekip Jephta'nın kaydettiği golle öne geçti. Temsilcimizin cevabı 54. dakikada Emin Bayram'dan geldi. Emin Bayram, Başakşehir'in 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.

RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA

Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

DETAYLAR

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba (Dk. 61 Opoku), Karbownik, Umut Güneş (Dk. 82 Berat Özdemir), Kemen, Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 61 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 68 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 69 Selke)

Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo (Dk. 88 Jarvinen), Tuominen (Dk. 77 Tauriainen), Essomba (Dk. 64 Ahiabu), Jephta, Conteh (Dk. 77 Botue)

Goller: Dk. 16 Jephta (Inter Turku), Dk. 54 Emin Bayram (İstanbul Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 46 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 75 Tuominen, Dk. 90+2 Laine (Inter Turku)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Başakşehir UEFA Konferans Ligi
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