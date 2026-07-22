Başakşehir evinde Inter Turku'ya takıldı: Turu rövanşa bıraktı
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında konuk ettiği Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Başakşehir ile Inter Turku karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
EMİN BAYRAM İLK KEZ ATTI BERABERLİĞİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında konuk ekip Jephta'nın kaydettiği golle öne geçti. Temsilcimizin cevabı 54. dakikada Emin Bayram'dan geldi. Emin Bayram, Başakşehir'in 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kaydetti.
RÖVANŞ 30 TEMMUZ'DA
Taraflar arasındaki rövanş mücadelesi 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
DETAYLAR
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Emin Bayram, Ba (Dk. 61 Opoku), Karbownik, Umut Güneş (Dk. 82 Berat Özdemir), Kemen, Yusuf Sarı, Brnic (Dk. 61 Fayzullaev), Shomurodov (Dk. 68 Da Costa), Bertuğ Yıldırım (Dk. 69 Selke)
Inter Turku: Huuhtanen, Saarinen, Kuittinen, Kangasniemi, Niska, Laine, Ampofo (Dk. 88 Jarvinen), Tuominen (Dk. 77 Tauriainen), Essomba (Dk. 64 Ahiabu), Jephta, Conteh (Dk. 77 Botue)
Goller: Dk. 16 Jephta (Inter Turku), Dk. 54 Emin Bayram (İstanbul Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 46 Ba (İstanbul Başakşehir), Dk. 75 Tuominen, Dk. 90+2 Laine (Inter Turku)